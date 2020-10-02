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Общество / Здоровье

Главврач Псковской горбольницы госпитализирован с коронавирусом

2 октября 2020 года, 17:09

Главный врач Псковской городской больницы, на базе которой был открыт COVID-центр, Алексей Васильев госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал  Псковской области.

Состояние Алексея Васильева оценивается как средней тяжести.

Главврач Псковской горбольницы госпитализирован с коронавирусом

Накануне, 1 октября, стало известно о госпитализации в COVID-центр главы Бежаницкого района Сергея Михеева. Он рассказал, что заболел 21 сентября — резко поднялась температура до 38,9. В настоящее время его самочувствие улучшилось, температуры нет, остался только кашель.

С начала пандемии в Псковской области коронавирусом заболели 5 тыс. 562 человека, выздоровели уже 4 тыс. 79.  

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