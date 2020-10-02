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Культура / Фестиваль

Псковский «День скобаря» вошел в рейтинг лучших фестивалей России

2 октября 2020 года, 16:41

«День скобаря» в Пскове вошел в топ-3 самых интересных фестивалей и праздников России на открытом воздухе, которые пройдут на предстоящих выходных. Об этом сообщает портал ТурСтат.

В рейтинг путешествий для тематического отдыха на выходные также вошли Санкт-Петербург и Рязанская область. В Павловском парке в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Павловский КофеДжаз», а в Константинове Рязанской области - праздник поэзии. Отбор осуществлялся на основе анализа уникальности и популярности у горожан и туристов.

Псковский «День скобаря» вошел в рейтинг лучших фестивалей России

Фото Андрея Степанова

 VII фестиваль ремесленной культуры «День Скобаря» состоится в Пскове 3 октября. В этом году он пройдет в двух форматах. Один из них подразумевает экскурсию в кузницу Пскова, а второй - виртуальную образовательную программу с просмотром документальных фильмов, фоторепортажей, статей о псковских кузнецах и традициях кузнечного мастерства.

Также в рамках фестиваля проводится конкурс на лучший логотип фестиваля «День скобаря», в котором может поучаствовать каждый. Работы принимаются до 1 июля 2021 года. 

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