Псковский «День скобаря» вошел в рейтинг лучших фестивалей России

«День скобаря» в Пскове вошел в топ-3 самых интересных фестивалей и праздников России на открытом воздухе, которые пройдут на предстоящих выходных. Об этом сообщает портал ТурСтат.
В рейтинг путешествий для тематического отдыха на выходные также вошли Санкт-Петербург и Рязанская область. В Павловском парке в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Павловский КофеДжаз», а в Константинове Рязанской области - праздник поэзии. Отбор осуществлялся на основе анализа уникальности и популярности у горожан и туристов.
Фото Андрея Степанова
VII фестиваль ремесленной культуры «День Скобаря» состоится в Пскове 3 октября. В этом году он пройдет в двух форматах. Один из них подразумевает экскурсию в кузницу Пскова, а второй - виртуальную образовательную программу с просмотром документальных фильмов, фоторепортажей, статей о псковских кузнецах и традициях кузнечного мастерства.
Также в рамках фестиваля проводится конкурс на лучший логотип фестиваля «День скобаря», в котором может поучаствовать каждый. Работы принимаются до 1 июля 2021 года.