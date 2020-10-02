Псковский «День скобаря» вошел в рейтинг лучших фестивалей России

«День скобаря» в Пскове вошел в топ-3 самых интересных фестивалей и праздников России на открытом воздухе, которые пройдут на предстоящих выходных. Об этом сообщает портал ТурСтат.

В рейтинг путешествий для тематического отдыха на выходные также вошли Санкт-Петербург и Рязанская область. В Павловском парке в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Павловский КофеДжаз», а в Константинове Рязанской области - праздник поэзии. Отбор осуществлялся на основе анализа уникальности и популярности у горожан и туристов.