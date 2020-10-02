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Происшествия / ДТП

Велосипедист попал под колёса автомобиля на улице Вокзальной в Пскове

2 октября 2020 года, 16:28

В Пскове на улице Вокзальной под колёса автомобиля ВАЗ-21099 попал велосипедист, сообщает  Telegram-канал «Псковская сводка». Авария произошла 2 октября около 16:00.

Велосипедист попал под колёса автомобиля на улице Вокзальной в Пскове

Фото Псковского агентства информации

Велосипедист переезжал дорогу по пешеходному переходу и был сбит автомобилем.

Он получил тяжелые травмы. Первую помощь велосипедисту оказали очевидцы произошедшего. Теперь медицинские работники проводят реанимационные мероприятия.

Велосипедист попал под колёса автомобиля на улице Вокзальной в Пскове

Фото Псковского агентства информации

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и Аварийно спасательной службы. 

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