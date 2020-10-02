Велосипедист попал под колёса автомобиля на улице Вокзальной в Пскове

В Пскове на улице Вокзальной под колёса автомобиля ВАЗ-21099 попал велосипедист, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка». Авария произошла 2 октября около 16:00.
В Пскове на улице Вокзальной под колёса автомобиля ВАЗ-21099 попал велосипедист, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка». Авария произошла 2 октября около 16:00.
Велосипедист переезжал дорогу по пешеходному переходу и был сбит автомобилем.
Он получил тяжелые травмы. Первую помощь велосипедисту оказали очевидцы произошедшего. Теперь медицинские работники проводят реанимационные мероприятия.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС и Аварийно спасательной службы.