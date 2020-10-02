Две центральные площади Пскова перекроют для транспорта 3 октября

Две площади Пскова перекроют для движения транспорта 3 октября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

В связи с проведением областной сельскохозяйственной ярмарки «Осень-2020» и финального этапа чемпионата России по ралли будет запрещено движение по площади Ленина с 06.00 до 17.00 и по площади Победы с 14.00 до 16.30. В качестве объезда из-за перекрытия площади Победы рекомендуются улицы Калинина и улица 128-й Стрелковой дивизии.

Также будут перекрыты Октябрьский проспект от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьская площадь, улица Советская и участок от улицы Детской до площади Ленина. Стоянка транспорта по перечисленным улицам запрещена с 20:00 2 октября до 6:00 3 октября.

Кроме того, изменится схема движения общественного транспорта.

Автобусы маршрутов № 3, 4, 14, 17 с Завеличья будут следовать по Рижскому проспекту, улице Горького через остановку «Дамба», улице 128-й Стрелковой дивизии, улице Вокзальной до остановки «Вокзал» в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 1 - по улицам Поземского, Труда, Текстильной, у Инженерной, Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 11 - с улицы Звездной по улицам Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту.

Автобусы маршрута № 8 из Корытова -по улицам Яна Райниса, 128-й Стрелковой дивизии, Вокзальной до остановки «Вокзал» и обратно.