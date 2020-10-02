Месячник по санитарной обработке начался в Пскове

Месячник по благоустройству и санитарной обработке территорий Пскова начался 1 октября, рассказали «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Он проводится для улучшения санитарного состояния городских территорий и создания комфортных условий проживания для населения.

Инвентарем для проведения необходимых работ участников месячника обеспечат МКУ «Служба благоустройства города» и «Специализированная служба», а контейнеры для сбора мусора предоставит региональный оператор.

Администрация города рекомендует руководителям организаций провести санитарную уборку и очистку территорий в соответствии с Правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова, утверждёнными Решением Псковской городской Думы от 29.04.2011 № 1692.