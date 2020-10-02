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Культура / Наследие

О перспективах дома с колоннами у Ольгинской часовни в Пскове узнали журналисты

2 октября 2020 года, 13:36

Журналисты Псковского агентства информации узнали о перспективах дома с колоннами у Ольгинской часовни на набережной реки Великой в Пскове.

После долгой истории с продажей здания, у его появился новый владелец. Теперь в доме ведётся реконструкция, в результате которой, как обещает хозяин, внешний вид не изменится.

О перспективах дома с колоннами у Ольгинской часовни в Пскове узнали журналисты

Фото Дарьи Хватковой

Работы все планируется закончить к осени 2020 года. После этого в особняке откроется гостиница.

Дом на Ольгинской набережной был построен в 1949 году. В нём было всего четыре квартиры по 120 квадратных метров, в которых проживала городская элита. Позже квартир стало девять. Перед продажей дома, несмотря на его состояние, в нём всё ещё оставалась одна жительница. 

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