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Экономика / Сельское хозяйство

За несоблюдение масочного режима на ярмарке 3 октября псковичей ждет штраф

2 октября 2020 года, 12:38

 Сотрудники полиции и Роспотребнадзора во время областной сельскохозяйственной ярмарки 3 октября в Пскове будут следить за соблюдением масочного режима и ограничительных мер, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

За несоблюдение масочного режима на ярмарке 3 октября псковичей ждет штраф

«Власти города решили пойти навстречу просьбам псковичей и разрешить проведение ярмарки, однако она пройдёт без официального открытия», - говорится в сообщении.

Эпидемиологическая ситуация в стране остаётся напряжённой, а в некоторых городах России уже вернули ограничительные меры. В Пскове заболевших коронавирусом по-прежнему остается в три раза больше, чем выздоровевших, поэтому организаторы призывают покупателей и фермеров быть осторожными и бдительными.

«Берегите себя, дабы не пополнить коронавирусную статистику!» - пишет официальный канал Псковской области.

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