Псковский военный комиссар: Весной ни один призывник с COVID в войска не попал

Весной ни один призывник, инфицированный COVID-19, в войска не попал, заявил военный комиссар Псковской области Сергей Судаков на пресс-конференции 2 октября, сообщает Псковское агентство информации.

По словам военкома, областной сборный пункт в Пскове имеет достаточно дезинфицирующих средств, масок и другого оборудование для обслуживающего персонала и призывников. «Ответственно заявляю, что это самое безопасное место среди других безопасных мест в Пскове. Работников проверяют ежедневно», - заверил Сергей Судаков.

Он рассказал, что в апреле был один случай заражения коронавирусом среди персонала. «Женщина состояла в военно-врачебной комиссии Дновского комиссариата. Все необходимые меры были приняты моментально», - подчеркнул комиссар.

Осенний призыв стартовал в Псковской области 1 октября. На службу в армию планируется направить порядка 600 призывников.