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Общество / Здоровье

Открытие нового медцентра в Пскове можно посмотреть в прямом эфире

2 октября 2020 года, 10:22

Посмотреть торжественное открытие медцентра в Пскове, в корпусе которого расположилась новая областная инфекционная больница,  можно онлайн. Трансляция начнётся 2 октября в 11:00 на сайте Псковского агентства информации. В церемонии примет участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

Открытие нового медцентра в Пскове можно посмотреть в прямом эфире

Фото Псковского агентства информации

После торжественного открытия журналисты Псковского агентства информации пройдут по помещениям нового менцентра и также покажут их в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что 2 октября Псковскому многофункциональному медицинскому центру новой инфекционной больницы дадут лицензию на осуществление медицинской деятельности. Великолукский корпус свою лицензию получит на неделю позже.

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