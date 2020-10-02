Открытие нового медцентра в Пскове можно посмотреть в прямом эфире

Посмотреть торжественное открытие медцентра в Пскове, в корпусе которого расположилась новая областная инфекционная больница, можно онлайн . Трансляция начнётся 2 октября в 11:00 на сайте Псковского агентства информации. В церемонии примет участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

После торжественного открытия журналисты Псковского агентства информации пройдут по помещениям нового менцентра и также покажут их в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что 2 октября Псковскому многофункциональному медицинскому центру новой инфекционной больницы дадут лицензию на осуществление медицинской деятельности. Великолукский корпус свою лицензию получит на неделю позже.