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Общество / Экология

Октябрь в Псковской области будет теплее нормы

1 октября 2020 года, 21:17

Октябрь в Псковской области будет теплее нормы, прогнозируют синоптики. Средняя температура воздуха будет выше на 1-2 градуса. При этом месячная норма осадков может достигнуть 140 %, отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

В первой половине месяца воздух будет прогреваться до 13 градусов днем, а ночью опускаться до 3 градусов тепла.

Во второй половине октября ожидается похолодание до 5-10 градусов с понижением до 2-7 градусов в начале ноября. Ночью температура опустится до 1-6 градусов тепла, а в конце месяца плавно перейдет в минусовую.

Опасных метеорологических явлений не прогнозируется, однако в отдельные дни возможно усиление ветра до 15-18 м/сек.

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