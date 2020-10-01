До конца года разработают схему озеленения Пскова

До конца года разработают схему озеленения части районов Пскова, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на заместителя главы администрации Елену Жгут.

«Надо понимать, что сажать деревья просто так, где кто-то хочет, хаотично, это невозможно. Поэтому в этом году заложены деньги на схему озеленения. И когда мы будем формировать бюджет 2021 года, какое-то количество денег будет заложено на озеленение, чтобы мы могли покупать саженцы и высаживать деревья уже, так сказать, с научной точки зрения, зная, где они должны находиться, как будут расти, не будут ли засыхать, мешать транспорту и горожанам», - рассказала Елена Жгут в эфире ПАИ-live 1 октября.

По словам замглавы администрации, в этом году посадили порядка 500 деревьев, а вырубили - около 700. Это связано с тем, что в прошлом все работы по озеленению города выполняли в произвольном порядке. Начать исправление этой ошибки удалось в ходе реконструкции городских пространств.