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Общество / Экология

До конца года разработают схему озеленения Пскова

1 октября 2020 года, 20:45

До конца года разработают схему озеленения части районов Пскова, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на заместителя главы администрации Елену Жгут.

«Надо понимать, что сажать деревья просто так, где кто-то хочет, хаотично, это невозможно. Поэтому в этом году заложены деньги на схему озеленения. И когда мы будем формировать бюджет 2021 года, какое-то количество денег будет заложено на озеленение, чтобы мы могли покупать саженцы и высаживать деревья уже, так сказать, с научной точки зрения, зная, где они должны находиться, как будут расти, не будут ли засыхать, мешать транспорту и горожанам», - рассказала Елена Жгут в эфире ПАИ-live 1 октября.

По словам замглавы администрации, в этом году посадили порядка 500 деревьев, а вырубили - около 700. Это связано с тем, что в прошлом все работы по озеленению города выполняли в произвольном порядке. Начать исправление этой ошибки удалось в ходе реконструкции городских пространств.

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