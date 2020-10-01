Экоурок «Разделяй с нами» прошел в Тямшанской гимназии

1 октября в Тямшанской гимназии для учеников 7 «А» класса прошел экоурок «Разделяй с нами» в рамках проекта «Экомышление». Экоактивист Сергей Елизаров рассказал, как прошел первый экологический урок, и поделился дальнейшими планами по экопросвещению школьников.

«Проведение экологического урока мы согласовали с областной администрацией, председателем комитета по образованию Псковской области Александром Седуновым, а также с руководством гимназии», - поделился Сергей Елизаров.

Ученикам рассказали, что такое мусор, о его видах, а также о том, какие формы обращения с отходами существуют. В завершение урока дети смогли принять участие в обучающей игре, в которой они должны были рассортировать мусор по контейнерам.

«Вместе с региональным оператором по обращению с ТКО Псковской области мы выяснили, что в Тямше нет контейнеров для сбора пластика, - отметил Сергей Елизаров. - В ближайшее время в поселке установят несколько контейнеров для ПЭТ-бутылок».