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Общество / Экология

Экоурок «Разделяй с нами» прошел в Тямшанской гимназии

1 октября 2020 года, 18:09

1 октября в Тямшанской гимназии для учеников 7 «А» класса прошел экоурок «Разделяй с нами» в рамках проекта «Экомышление». Экоактивист Сергей Елизаров рассказал, как прошел первый экологический урок, и поделился дальнейшими планами по экопросвещению школьников.

Экоурок «Разделяй с нами» прошел в Тямшанской гимназии

Фото предоставлено экоактивистом Сергеем Елизаровым
«Проведение экологического урока мы согласовали с областной администрацией, председателем комитета по образованию Псковской области Александром Седуновым, а также с руководством гимназии», - поделился Сергей Елизаров.

Ученикам рассказали, что такое мусор, о его видах, а также о том, какие формы обращения с отходами существуют. В завершение урока дети смогли принять участие в обучающей игре, в которой они должны были рассортировать мусор по контейнерам.

«Вместе с региональным оператором по обращению с ТКО Псковской области мы выяснили, что в Тямше нет контейнеров для сбора пластика, - отметил Сергей Елизаров. - В ближайшее время в поселке установят несколько контейнеров для ПЭТ-бутылок».

Экоурок «Разделяй с нами» прошел в Тямшанской гимназии

Фото предоставлено экоактивистом Сергеем Елизаровым
Кроме того, один из контейнеров установят и на территории самой школы для того, чтобы ученики могли закрепить теорию на практике.

«Совместно с «Титан-Полимером» мы подарили школе также трехсекционную урну для стекла, пластика и прочего вида отходов, - добавил экоактивист. - Мы приедем туда через пару недель и проверим, насколько качественно школьники подошли к сбору мусора».

Партнерами проекта выступают комитет по образованию Псковской области, региональный оператор по обращению с ТКО Псковской области, завод «Титан-Полимер», АСПО и ряд других партнеров.

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