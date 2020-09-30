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Экономика / ЖКХ

Почти 710 миллионов задолжали «Газпрому» предприятия ЖКХ Псковской области

30 сентября 2020 года, 18:06

709 миллионов 497 тысяч 960,84 рубля составляет сумма дебиторской задолженности 17 крупнейших потребителей природного газа в Псковской области перед ООО «Газпром Межрегионгаз Псков» по состоянию на 1 сентября 2020 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе компании. При этом сумма просроченной задолженности составляет 667 миллионов 144 тысяч 994,74 рубля.

Большая часть задолженности — 373 миллиона 669 тысяч 292,45 рублей — приходится на долю муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети». На втором месте с задолженностью 99 миллионов 473 тысячи 749,97 рублей муниципальное предприятие ЖКХ Островского района. 

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