Почти 710 миллионов задолжали «Газпрому» предприятия ЖКХ Псковской области

709 миллионов 497 тысяч 960,84 рубля составляет сумма дебиторской задолженности 17 крупнейших потребителей природного газа в Псковской области перед ООО «Газпром Межрегионгаз Псков» по состоянию на 1 сентября 2020 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе компании. При этом сумма просроченной задолженности составляет 667 миллионов 144 тысяч 994,74 рубля.

Большая часть задолженности — 373 миллиона 669 тысяч 292,45 рублей — приходится на долю муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети». На втором месте с задолженностью 99 миллионов 473 тысячи 749,97 рублей муниципальное предприятие ЖКХ Островского района.