Определены победители грантового конкурса среди поселений Псковской области

Грантовую поддержку в размере 10,5 миллионов рублей разделят между 17 поселениями, которые участвовали в конкурсе «Лучшее поселение Псковской области», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Средства выделены из регионального бюджета.

Всего заявку на участие в конкурсе подали 37 поселений. Они соревновались в трех категориях — городские поселения и сельские поселения с количеством жителей до и свыше 1700 человек.

Рабочие группы конкурсной комиссии оценивали участников по конкурсным материалам и достижениям каждого поселения на местности. При этом учитывались заслуги в решении вопросов благоустройства, организации досуга и массового отдыха населения, развитии культуры, физкультуры и спорта.