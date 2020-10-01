Определены победители грантового конкурса среди поселений Псковской области

Грантовую поддержку в размере 10,5 миллионов рублей разделят между 17 поселениями, которые участвовали в конкурсе «Лучшее поселение Псковской области», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Средства выделены из регионального бюджета.
Всего заявку на участие в конкурсе подали 37 поселений. Они соревновались в трех категориях — городские поселения и сельские поселения с количеством жителей до и свыше 1700 человек.
Рабочие группы конкурсной комиссии оценивали участников по конкурсным материалам и достижениям каждого поселения на местности. При этом учитывались заслуги в решении вопросов благоустройства, организации досуга и массового отдыха населения, развитии культуры, физкультуры и спорта.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Победителями среди городских поселений в рамках номинации «Красота, комфорт, порядок» стали Струги Красные и Палкино. Лучшими среди сельских поселений от 1,7 тысяч жителей являются Лычевская (Великолукский район) и Полонская (Порховский район) волости, а до 1,7 тысяч жителей - Качановская (Палкинский район) и Каськовская (Куньинский район) волости. При выборе победителей учитывали обустройство мест массового отдыха населения, проведение субботников, экологических акций и иных мероприятий, направленных на благоустройство территорий.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Городские поселения Себеж и Гдов победили в номинации «Самое здоровое поселение». Среди поселений от 1,7 тысяч жителей грант получат Переслегинская (Великолукский район) и Карамышевская (Псковский район) волости, а до 1,7 тысяч жителей - Черневская волость (Гдовский район). Жители этих районов активно ведут здоровый образ жизни и занимаются спортом, а также создают новые и ремонтируют старые спортплощадки.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
В номинации «Территория культуры» судьи выбрали Новоржев и Усвяты в категории городские поселения. В категории сельских поселений от 1,7 тысяч человек победили Михайловская (Локнянский район) и Вязьевская (Дедовичский район) волости, а среди поселений до 1,7 тысяч человек — Искровская (Дновский район) и Линовская (Пыталовский район) волости. Здесь жителей оценивали по вовлеченности в мероприятия культурной сферы.
Конкурс «Лучшее поселение Псковской области» проходит с 2016 года по инициативе депутатов Дубровенской волости Порховского района, которую поддержали областные власти. Цель конкурса — поддержать лучшие муниципальные практики и повысить эффективность работы.