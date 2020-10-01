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Общество / Важная дата

Как появилось название «7 Небо», рассказал руководитель радиостанции

1 октября 2020 года, 15:55

О том, как появилось название «7 Небо» рассказал руководитель радиостанции Андрей Калинин в эфире ПАИ-live 1 октября. Эфир был посвящённом дню рождения «7 Небо», которое появилось 22 года назад.

Как появилось название «7 Небо», рассказал руководитель радиостанции

«Цифра «7» влекла нас долгое время. Тогда существовал большой холдинг «Телеком», был «Седьмой канал» и газета «7 дней», - пояснил Андрей Калинин. А «Небо» появилось после слогана «Наслаждайся». «Он был создан для понимания своих будущих работ и стараний, поэтому человек отчасти был на седьмом небе. Когда собралась фокус-группа, долго думать не пришлось, все сотрудники сказали, что это самое лучшее название. Мы выбрали его и с песней по жизни так и идем», – сказал Андрей Калинин.

По его словам, свою историю радиостанция начинала как представительство в Пскове радио «Европа Плюс» - одного из первых в коммерческом радиовещании страны, а затем «7 Небо» стало самостоятельной единицей и сейчас является единственной региональной радиостанцией в Псковской области.

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