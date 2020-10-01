О том, как появилось название «7 Небо» рассказал руководитель радиостанции Андрей Калинин в эфире ПАИ-live 1 октября. Эфир был посвящённом дню рождения «7 Небо», которое появилось 22 года назад .

«Цифра «7» влекла нас долгое время. Тогда существовал большой холдинг «Телеком», был «Седьмой канал» и газета «7 дней», - пояснил Андрей Калинин. А «Небо» появилось после слогана «Наслаждайся». «Он был создан для понимания своих будущих работ и стараний, поэтому человек отчасти был на седьмом небе. Когда собралась фокус-группа, долго думать не пришлось, все сотрудники сказали, что это самое лучшее название. Мы выбрали его и с песней по жизни так и идем», – сказал Андрей Калинин.

По его словам, свою историю радиостанция начинала как представительство в Пскове радио «Европа Плюс» - одного из первых в коммерческом радиовещании страны, а затем «7 Небо» стало самостоятельной единицей и сейчас является единственной региональной радиостанцией в Псковской области.