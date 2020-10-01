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Общество

Андрей Калинин: Если хочешь побеждать – отличайся

1 октября 2020 года, 15:47

«Если хочешь побеждать – отличайся. Если ты делаешь, как все, но немного по-другому, то тебя ждет успех», – заявил руководитель по радиовещанию «7 Неба» Андрей Калинин в эфире проекта ПАИ-live.

Андрей Калинин: Если хочешь побеждать – отличайся

Фото Псковского агентства информации
По его словам, «у каждого радиоведущего своя программа и задача». «Важный момент — это харизма. Пусть он внешне не цепляет, но голос манера говорить должны быть на высоте», – уверен Андрей Калинин.

Он отметил, что многие радиоведущие, работавшие на «7 небе», стали «действительно очень успешными». В качестве примера он назвал Вячеслава Локова, который сейчас работает в Москве в телекомпании «МИР-ТВ».

«Сейчас те, кто трудится в эфире, уже состоялись на своих работах, для них радио – адреналин», - добавил редактор «7 неба».

Напомним, 1 октября радиостанция отмечает 22 года со дня первого выхода в эфир.

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