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Экономика / Деньги

Псков вошел в тройку городов РФ с самым высоким падением цен на недвижимость

1 октября 2020 года, 15:31

Псков по итогам 3-го квартала 2020 года вошел в тройку городов РФ с самым высоким падением цен на недвижимость, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе аналитического центра Циан. В Пскове этот показатель составил -1,7%. В тройку также вошли Невинномысск (-12,5%) и Саранск (-3,8%).

Псков вошел в тройку городов РФ с самым высоким падением цен на недвижимость

Фото Андрея Степанова
Средняя цена квадратного метра в третьем квартале 2020 года в Пскове составила 43,1 тысяч рублей за квадратный метр. Динамика цен за год — 2,8%. Средний срок экспозиции квартир на вторичном рынке в Пскове — 70 дней.

В целом по России стоимость недвижимости на вторичном рынке стагнирует: по итогам 3 квартала она снизилась на 0,2% и составила 76,7 тысяч рублей за квадратный метр. В годовой динамике - увеличилась на 1,3%. С начала года – снизилась на 0,2%.

56 дней – средний срок экспозиции на вторичном рынке РФ. Это на неделю меньше, чем в прошлом году (64 дня). Однокомнатные квартиры в РФ продаются в среднем за 51 день, двухкомнатные – за 55, трехкомнатные – за 61.

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