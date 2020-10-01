Новую модельную библиотеку открыли в Порхове

Для библиотеки закупили новую мебель, компьютеры и планшеты, цветные принтеры, современные конструкторы, настольные игры и интерактивный глобус. Обновление затронуло и книжный фонд, который пополнился более чем на 7 тысяч книг. Свой вклад в него сделал и глава региона. Он подарил библиотеке книги, изданные по военным архивным документам в рамках проекта «Без срока давности». Директор библиотеки Светлана Петрова поблагодарила губернатора и поделилась с ним работой, которую ее специалисты ведут по созданию муниципального тома книги «Солдаты Победы».

Модернизированная библиотека состоит из читального зала с современным мультимедийным оборудованием, книгохранилища, в котором находятся 50 тысяч различных печатных изданий, отдельных секций для юных читателей и помещения для краеведческой литературы.

Библиотеку модернизировали в рамках нацпроекта «Культура». «Модельная библиотека сейчас не просто учреждение культуры. Это современное, многофункциональное культурное пространство, образовательный и интеллектуальный центр. Этот шаг в деятельности нового библиотечного сообщества, который подразумевает и новые формы работы, новые услуги и возможности для самореализации граждан региона. Псковская область демонстрирует ответственный подход к реализации национального проекта по всем направлениям», — отметила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, которая поздравила местных жителей с открытием по видеосвязи.

Губернатор положительно оценил условия, созданные для посетителей и сотрудников модельной библиотеки Порхова. «Здорово, молодцы, главное — заинтересовать читателей», — отметил он.

Михаил Ведерников напомнил, что в 2020 году в Псковской области уже открыли две модельных библиотеки в Пскове и Острове. Эта возможность появилась благодаря поддержке федерального центра. Каждое учреждение получило на модернизацию 10 миллионов рублей.

На 2021 год министерство культуры РФ также одобрило создание трех модельных библиотек. Одну откроют в деревне Полоное Порховского района. «Это довольно символично. Ведь по исследованиям «Почты России» Порховский район входит в тройку самых читающих муниципалитетов области. Рассчитываю, что современная библиотека будет хорошим подарком для всех жителей района», — заявил губернатор.