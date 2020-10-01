Великолучанин завоевал золотую медаль в многодневной велогонке в Ижевске

Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области и мастер спорта Тимофей Шерстнев завоевал золотую медаль Чемпионата страны на соревновании по многодневной велогонке в Ижевске, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Центра. Третье место занял великолучанин и партнер по команде Сергей Фирсанов.

Горная веломногодневка венчала соревновательный сезон в российском велоспорте. В пятидневной гонке участвовали более 50 спортсменов, в том числе 7 велогонщиков великолукского филиала Центра спортивной подготовки. Общая протяженность лыжероллерной трассы составила 382 км. На первом этапе была раздельная гонка, затем - групповые отрезки. Тимофей Шерстнев вырвался в лидеры на втором этапе и удержал результат до финиша. Его итоговый отрыв от ближайшего преследователя составил 20 секунд.

«Это был необычный и сложный год, но мы тренируемся и соревнуемся, чтобы побеждать, и будем стараться делать это вне зависимости от обстоятельств. Мы можем гордиться собой в этом сезоне, но 2021 год будет вдвойне сложнее, ведь будем надеяться, вернется полноценный международный и юниорский календарь, поэтому сейчас нужно грамотно составить подготовку на будущий сезон», - отметил тренер велоспортсмена Александр Филиппов.

В этом сезоне велосипедисты Псковской области завоевали 5 золотых медалей чемпионатов страны и многочисленные призовые места.