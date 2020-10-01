Более четырех тысяч школьников отдохнули в оздоровительных лагерях Псковской области

В оздоровительных лагерях Псковской области отдохнули более 4,2 тысяч школьников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Среди общего количества - 1 тысяча 300 детей из числе тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Об этом шла речь в ходе заседания антинаркотической комиссии под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Дистанционными формами занятости и досуга в летние месяцы охвачены 34,6 тыс. детей. Кроме того, около 2,4 тыс. детей приняли участие в онлайн-сменах детского технопарка «Кванториум», центра цифрового образования детей «IT-куб», центров «Точка роста», домов детского творчества и центров технического творчества. Около 40 подростков — трудоустроены», — подчеркнул председатель Комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Седунов заметил, что все заявки на путевки для детей-сирот, детей-инвалидов и детей, которые остались без попечения родителей, удовлетворили полностью. Кроме того, были организованы профильные смены для 90 подростков. Осенью пройдет еще одна смена — «Поверь в себя».

А более 120 школьников, стоящих на учете, отдохнули в лагерях, где они принимали участие в патриотических акциях и физкультурных мероприятиях. 16 трудных подростков задействовали в новом проекте военно-исторической смены «Страна Героев», который впервые провели в Псковской области в рамках соглашения о сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом.

Все мероприятия прошли без серьезных нарушений. «Благодаря жесткому соблюдению всех санитарных требований, хорошей подготовке персонала и слаженной межведомственной работе за летний оздоровительный период не было выявлено ни одного заболевания коронавирусом среди детей. Нарушений общественного порядка также не зафиксировано. Все запланированные мероприятия были проведены в полном объеме и максимально безопасно», — отметил глава региона.