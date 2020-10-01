20 могил и памятник Герою Советского Союза Арнольду Мери осквернили в Порховском районе

Сообщение в полицию поступило 1 октября, уточнили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. На месте уже находится следственно-оперативная группа. Она ведет работу по установлению лиц, причастных к произошедшему.

По решению главы Порховского района, памятник Арнольду Мери начнут восстанавливать сегодня, 1 октября.

Герой Советского Союза Арнольд Мери родился 1 июля 1919 года в Таллине. В 1941 году он стал первым эстонцем - Героем Советского Союза. Звание он получил за бои под станцией Порхов в Псковской области, в ходе которых был четырежды ранен. Арнольд Мери является Почётным гражданином Порхова, его именем названа одна из улиц города. Также имя героя присвоено школе в Полоное, где в июле 1941 года располагался штаб 22-го Эстонского стрелкового корпуса Красной Армии.