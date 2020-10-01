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Происшествия / Преступление

20 могил и памятник Герою Советского Союза Арнольду Мери осквернили в Порховском районе

1 октября 2020 года, 12:48
20 могил и памятник Герою Советского Союза Арнольду Мери осквернили в Порховском районе

Фото Псковского агентства информации

 В деревне Полоное Порховского района осквернены памятник Герою Советского Союза Арнольду Мери и около 20 захоронений на близлежащем кладбище, сообщает газета «Порховский вестик».  

20 могил и памятник Герою Советского Союза Арнольду Мери осквернили в Порховском районе

Фото Псковского агентства информации

Сообщение в полицию поступило 1 октября, уточнили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. На месте уже находится следственно-оперативная группа. Она ведет работу по установлению лиц, причастных к произошедшему.

По решению главы Порховского района, памятник Арнольду Мери начнут восстанавливать сегодня, 1 октября.

Герой Советского Союза Арнольд Мери родился 1 июля 1919 года в Таллине.  В 1941 году он стал первым эстонцем - Героем Советского Союза. Звание он получил за бои под станцией Порхов в Псковской области, в ходе которых был четырежды ранен.  Арнольд Мери является Почётным гражданином Порхова, его именем названа одна из улиц города. Также имя героя присвоено школе в Полоное, где в июле 1941 года располагался штаб 22-го Эстонского стрелкового корпуса Красной Армии.  

20 могил и памятник Герою Советского Союза Арнольду Мери осквернили в Порховском районе
Так выглядел памятник Мери до осквернения
Фото газеты «Порховский вестик»
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