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Происшествия / Преступление

Мошенница из Пскова 15 раз продала шубу

1 октября 2020 года, 12:30

Жительница Пскова получила порядка 300 тысяч рублей в результате мошенничества с продажей шубы. На данный момент известно, что её жертвами стали 15 человек, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские установили личность мошенницы. Ею оказалась 27-летняя безработная жительница Пскова.

С февраля по сентябрь текущего года через социальные сети псковичка обманывала женщин из разных регионов страны. Она предлагала купить меховое изделие. Желающие приобрести шубу перечисляли мошеннице предоплату, после чего продавец исчезала.

По этому факту проводится проверка.

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