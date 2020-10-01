22 года назад впервые вышла в эфир псковская радиостанция «Седьмое небо»

1 октября псковская радиостанция «Седьмое небо», вещающая на частоте 107.1 FM, отмечает 22-летие, сообщает Псковское агентство информации. Она впервые вышла в эфир 1 октября 1998 года.
1 октября псковская радиостанция «Седьмое небо», вещающая на частоте 107.1 FM, отмечает 22-летие, сообщает Псковское агентство информации. Она впервые вышла в эфир 1 октября 1998 года.
1 октября в 14:00 Андрей Калинин расскажет об истории радиостанции «Седьмое небо» в эфире проекта ПАИ-live.
Радиостанция «Седьмое небо» входит в состав АНО «Медиацентр 60». Этот медиахолдинг также включает сетевое издание «Псковское агентство информации», газеты «Псковская правда», «Аргументы и факты – Псков», «Комсомольская правда – Псков» и радиостанцию «Радио Дача» (101.5 FM).