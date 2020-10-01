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Общество / Важная дата

22 года назад впервые вышла в эфир псковская радиостанция «Седьмое небо»

1 октября 2020 года, 12:12

1 октября псковская радиостанция «Седьмое небо», вещающая на частоте 107.1 FM, отмечает 22-летие, сообщает Псковское агентство информации. Она впервые вышла в эфир 1 октября 1998 года.

22 года назад впервые вышла в эфир псковская радиостанция «Седьмое небо»
«Сегодня День музыки, и приятно, что он совпадает с днем рождения нашего радио», – сказал руководитель по радиовещанию «Седьмого неба» Андрей Калинин. По его словам, коллектив радиостанции старается делать радио для псковичей, чтобы их настрой всегда был позитивным. Он выразил благодарность всем, кто случает это радио, и пообещал, что «впереди еще много интересного, много планов. Оставайтесь с нами и наслаждайтесь радиостанцией».

1 октября в 14:00 Андрей Калинин расскажет об истории радиостанции «Седьмое небо» в эфире проекта ПАИ-live.

Радиостанция «Седьмое небо» входит в состав АНО «Медиацентр 60». Этот медиахолдинг также включает сетевое издание «Псковское агентство информации», газеты «Псковская правда», «Аргументы и факты – Псков», «Комсомольская правда – Псков» и радиостанцию «Радио Дача» (101.5 FM).

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