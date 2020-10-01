«Единая Россия» выбрала кандидатом на пост главы Великолукского района Алексея Кузьмина

Алексея Кузьмина единогласно выбрали кандидатом для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на должность главы Великолукского района, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского регионального отделения партии. Голосование прошло 30 сентября в Великолукском районном местном отделении партии.
В предварительном голосовании участвовали два кандидата: первый заместитель главы администрации Великолукского района по ЖКХ и градостроительству Алексей Кузьмин и главный редактор газеты «Наш путь» Великолукского района Ольга Федосеенко.