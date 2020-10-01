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Политика / Власть

«Единая Россия» выбрала кандидатом на пост главы Великолукского района Алексея Кузьмина

1 октября 2020 года, 11:42

Алексея Кузьмина единогласно выбрали кандидатом для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на должность главы Великолукского района, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского регионального отделения партии. Голосование прошло 30 сентября в Великолукском районном местном отделении партии.

В предварительном голосовании участвовали два кандидата: первый заместитель главы администрации Великолукского района по ЖКХ и градостроительству Алексей Кузьмин и главный редактор газеты «Наш путь» Великолукского района Ольга Федосеенко.

«Единая Россия» выбрала кандидатом на пост главы Великолукского района Алексея Кузьмина
Фото пресс-службы

Теперь кандидат от единороссов должен сформировать выборную программу с учетом наказов от населения, которые он выслушал в ходе встреч.

Выборы главы Великолукского района назначены на 6 декабря 2020 года. Они проводятся досрочно в связи с тем, что занимавший этот пост Сергей Петров ушёл по собственному желанию. С 7 августа и. п. главы района является Алексей Кузьмин

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