Погибший при столкновении с фурой в Великолукском районе водитель ВАЗ-2104 оказался угонщиком

Автомобиль ВАЗ-2104, который 30 сентября столкнулся с фурой в Великолукском районе, был угнан. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки установили личность погибшего водителя легковой машины, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, автомобиль ВАЗ-2104 угнали в ночь на 30 сентября в Великих Луках от дома по улице Бассейной. Полицейские выяснили, что владелец машины снял аккумулятор для подзарядки и поэтому решил не закрывать свое транспортное средство. Однако, подозреваемый нашел аккумулятор, установил его и поехал на ней в сторону поселка Кунья.

Далее водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. Это произошло в Великолукском районе у деревни Михальки на 459-м километре трассы «Москва — Балтия». В результате ДТП сидевший за рулем ВАЗа молодой человек погиб на месте.