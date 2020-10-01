Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

38 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки

1 октября 2020 года, 09:31

За сутки в Псковской области выявили 38 новых случаев коронавируса. «Действующие противовирусные ограничительные меры продлены до 1 ноября», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

Больше всего заболевших в Псковском районе — 9 человек (всего 464) и во Пскове - 7 (всего 1746). В Великих Луках коронавирусом заболели 4 человека (всего 1123). У шести человек подтвердился диагноз в Островском районе (всего 390), у пяти — в Опочецком (всего 87). В Великолукском районе заболели 3 человека (всего 227), в Печорском - 2 (всего 110) и по одному - в Дедовичском (всего 78) и Локнянском (всего 20) районах. Всего с начало пандемии в регионе 5 тыс. 514 подтвержденных случаев.

38 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки
Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

12 человека выздоровели от коронавируса за сутки 30 сентября. Общее количество поправившихся составляет 4 тыс. 64 человека. За весь период умерли 65 человек.

«Берегите себя и своих близких!» - написал Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Погибший при столкновении с фурой в Великолукском районе водитель ВАЗ-2104 оказался угонщиком
С 1 по 11 октября псковичи смогут привиться от гриппа у «Ленты» и «Маяка»
В Пскове демонтируют детские площадки с истекшим сроком эксплуатации
Агропомощь Псковской области: от льготных кредитов Россельхозбанка к продовольственной безопасности страны
До 1 ноября продлены ограничительные меры в Псковской области
Губернатор предупредил о зеркальном отношении глав районов, не начавших отопительный сезон
Второй этап конкурса «Народный участковый» стартует в Псковской области 7 октября
В Псковской области заключили соглашение о развитии добровольчества
Спасших человека участковых поощрил начальник УМВД по Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
На пользу людям

Общество / Соцзащита
30 сентября 17:09

На пользу людям

О новых электронных сервисах рассказали псковичам
Читай по губам

Общество / Здоровье
29 сентября 16:00

Читай по губам

Чем опасен герпес на губах?
Ночная атака

Общество / Здоровье
29 сентября 15:38

Ночная атака

Почему я просыпаюсь от страха?