38 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки

За сутки в Псковской области выявили 38 новых случаев коронавируса. «Действующие противовирусные ограничительные меры продлены до 1 ноября», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

Больше всего заболевших в Псковском районе — 9 человек (всего 464) и во Пскове - 7 (всего 1746). В Великих Луках коронавирусом заболели 4 человека (всего 1123). У шести человек подтвердился диагноз в Островском районе (всего 390), у пяти — в Опочецком (всего 87). В Великолукском районе заболели 3 человека (всего 227), в Печорском - 2 (всего 110) и по одному - в Дедовичском (всего 78) и Локнянском (всего 20) районах. Всего с начало пандемии в регионе 5 тыс. 514 подтвержденных случаев.