В Пскове демонтируют детские площадки с истекшим сроком эксплуатации. Об этом рассказал начальник городского УГХ Николай Баринов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В рамках депутатского часа был поднят вопрос по состоянию детский площадок. Обсуждали сроки их эксплуатации, причины для демонтажа и проблемы с этим связанные.

По словам Николая Баринова, несколько месяцев назад вступили в силу новые положения Технического регламента. Он запрещает выпускать и продавать оборудование для детских площадок, не соответствующее указанным в нем критерием.

Игровые элементы, произведенные до вступления в силу новых требований, разрешено эксплуатировать в течение указанного в документах нормативного срока, который в среднем составляет 7-8 лет. После этого срока оборудование необходимо демонтировать вне зависимости от его состояния. Поэтому городские службы уже начали демонтаж муниципальных детских площадок, срок эксплуатации которых истек, и дальнейшее использование которых представляет наибольшую опасность для жизни и здоровья детей.