Агропомощь Псковской области: от льготных кредитов Россельхозбанка к продовольственной безопасности страны

Как говорится в одной известной поговорке, пандемия приходит и уходит, а кушать хочется всегда, поэтому сельское хозяйство, которое обеспечивает продовольственную безопасность страны, заслуживает особенного внимания абсолютно в любых условиях. В Псковской области и в других регионах страны поддержку аграриям от фермеров до крупных агрохолдингов продолжает оказывать Россельхозбанк (РСХБ). За 16 лет работы в Псковской области филиала Россельхозбанка в агропромышенный комплекс инвестировано 21,7 млрд рублей. За этот период в регионе реализовано почти 90 инвестиционных проектов. В частности, за счёт инвестиционных кредитов РСХБ ООО «ПсковАгроИнвест» реконструировал племенной репродуктор на 10 тысяч голов и цех откорма, построил новый репродуктор, приобрел активы МП «Совхоз Шелонский». Это помогло предприятию увеличить поголовье свиней до 70 тысяч, появились и новые рабочие места. «В этом году на территории участка «Шелонский» запустили новую зерносушилку, благодаря чему ООО «ПсковАгроИнвест» на 70% обеспечивает себя зерном. С 2006 года и по сей день, пользуясь заёмными средствами Россельхозбанка, «ПсковАгроИнвест» последовательно развивает, расширяет и модернизирует производство», – отметила гендиректор предприятия Ирина Толмачева.

Благодаря кредиту Россельхозбанка в 900 млн рублей одно из крупнейших в регионе сельхозпредприятий ОАО «Красное знамя» реализует в деревне Насва Новосокольнического района инвестиционный проект по строительству молочно-товарной фермы на 1800 фуражных коров. «Россельхозбанк предложил нам самые выгодные условия и по процентной ставке, и по графику погашения кредита, и по отсрочке платежа основного долга, – уточнил генеральный директор ОАО «Красное знамя» Андрей Козлов. – Причём изначально с таким кредитом мы заявились в четыре банка, но именно РСХБ предложил наиболее выгодные и приемлемые условия». Денежные средства направлены на технику, которая используется в процессе кормления животных, 200 млн рублей уйдет на покупку скота, ещё более 100 млн рублей выделены на оборудование: чесалки, поилки, «карусели», доильные системы, системы охлаждения молока. Разумеется, средства направляли на строительные работы и материалы для возведения фермы. «Во многом благодаря Россельхозбанку и удалось реализовать этот амбициозный инвестиционный проект. Сто процентов, что без их помощи это было бы невозможно, – уверен Андрей Козлов. – К тому же кредит, который мы получил, - достаточно дешёвые средства, выданные на длительный срок в 15 лет. Это выгодно даже с учётом инфляции».

Без модернизации производства невозможно движение вперёд, подчеркнул руководитель хозяйства. «Благодаря развитию мы можем открывать новые рабочие места, поднимать зарплату. Люди этого ждут. А вокруг действующего и стабильного предприятия развивается социальная сфера: у нас работает школа, детсад, офис врача общей практике, большой клуб на 300 мест. Благодаря в том числе этому проекту мы сейчас ведём в деревню Насва газ. То есть у нас есть все атрибуты хорошего посёлка, соответственно, и люди сюда тянутся, потому что созданы все условия, чтобы можно было спокойно жить и растить детей», - подытожил Андрей Козлов. Но сельское хозяйство – это не только агрохолдинги и крупные компании. Новой реальностью стало фермерство, которое обеспечивает рабочие места, социальную стабильность и вдыхает в деревни новую жизнь. И именно Россельхозбанк является одним из главных партнёров для псковских фермеров. В регионе на банк приходится более 50% кредитования малого и среднего предпринимательства в АПК. С начала года фермеры получили 72 млн рублей кредитных средств по льготной ставке. «Россельхозбанк не даёт сельхозпредприятиям умереть, – подчеркнул гендиректор фермерского хозяйства ООО «Веть» в Себежском районе Александр Трофимов. – У нас с этим банком долгая история сотрудничества. Ещё до коронавируса наше хозяйство получало здесь льготные кредиты. А, например, во время эпидемии, чтобы «не утонуть», мы воспользовались льготным кредитом на заработную плату для своих сотрудников, затем взяли ещё два безвозмездных кредита на зарплату». Александр Трофимов отметил, что от других банков РСХБ отличает подчёркнуто персональный подход к заёмщикам. «При выдаче кредита здесь ориентируются не только на показатели в виде сухих цифр, а берут во внимание множество факторов. На мой взгляд, это наиболее правильная политика. Важно, что в Россельхозбанке предлагают льготные ставки для фермеров, поэтому наше хозяйство активно пользуется и краткосрочными, и долгосрочными кредитами. Это удобно и быстро. К тому же ты всегда знаешь, что в случае необходимости можешь рассчитывать на помощь», - рассказал фермер.

Россельхозбанк постоянно совершенствует линейку продуктов для фермеров. Например, в этом году анонсирована программа «Зеленый коридор» – возможность действующему клиенту получить новый кредит без повторной подачи документов. Для фермеров-новичков в бизнесе есть инструмент кредитной поддержки «Стань фермером». Есть такой продукт, как «Микро АПК», позволяющий фермеру быстро и в упрощенном порядке получить средства. Банк также готов поддерживать стартапы. В этом направлении идёт совместная работа с комитетом по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области. Молодым и амбициозным фермерам, которые хотят открыть свой бизнес, за счет всевозможных программ предоставляются не только кредитные средства от банка, но и гранты. Это позволяет молодому фермеру практически без единой копейки начать бизнес. С началом внедрения цифровой экосистемы для фермеров Россельхозбанк совершил настоящую IT-революцию в агробизнесе. Цифровая экосистема объединяет целый ряд инновационных сервисов на одной платформе. Она даст возможность средним и малым агропредприятиям без дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач и, не отвлекаясь от основной деятельности, пользоваться всеми технологическими преимуществами для роста бизнеса. В группу первого приоритета попали сервисы, наиболее востребованные и доступные с технологической точки зрения. Среди уже представленных на площадке – телеветеринария, то есть онлайн-консультацию ветеринарного врача можно получить в любое время в любой точке мира. А партнерский сервис подбора семян от компании IntTerra поможет аграриям подобрать подходящую продукцию, исходя из заданных параметров: региона возделывания, культуры и направления использования, и обеспечить увеличение урожайности до 20%. Для пользователей площадки доступны также бизнес-сервисы (онлайн-бухгалтерия и конструктор документов), банковские услуги (открытие счета и заявка на кредит), внедрен маркетплейс товаров и услуг, позволяющий выбрать, сравнить и купить необходимую продукцию. До конца года количество сервисов и услуг, предоставляемых в рамках экосистемы, существенно вырастет. Экосистема в обязательном порядке будет интегрирована и со всеми сервисами, которые предусматривают взаимодействие бизнеса с органами государственной власти.