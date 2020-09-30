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Общество / Коммуналка

Губернатор предупредил о зеркальном отношении глав районов, не начавших отопительный сезон

30 сентября 2020 года, 18:05

 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предупредил глав Невельского, Островского, Куньинского и Новоржевского районов, которые ещё не начали отопительный сезон, о зеркальном отношении к их просьбам. Об этом сообщает Псковское агентство информации с прошедшего 30 сентября совещания, посвящённого старту отопительного сезона.

Михаил Ведерников заметил, что Островской, Куньинский и Новоржевский районы даже не приняли нормативные акты о начале отопительного сезона. «Обещаю зеркальное отношение к вам и вашим обращениям. Думаю, и люди сделают выводы», – подчеркнул глава региона.

«По регламенту можно запустить отопление, если среднесуточная температура ниже 8 градусов в течение пяти дней, но на практике это не соответствует ожиданиям людей. Особенно в период пандемии, когда есть риск для здоровья и жизни», – отметил Ведерников. Также он рассказал, что по этому поводу ему поступает много обращений от псковичей.

Губернатор предупредил о зеркальном отношении глав районов, не начавших отопительный сезон
Фото ПАИ

Вопрос раннего начала отопительного сезона обсудили 14 сентября. «Мы разработали механизм периодического протапливания, с каждым руководителем обсудили проблемные точки. И в Бежаницком, Новоскольническом, Дновском, Себежском, Усвятском и Дедовичском районах отопительный сезон начался. Вы делом доказали, что заботитесь о здоровье и комфорте жителей. Псков и Великие Луки тоже начали подключать жилищный фонд, но позже», - заметил губернатор.

Что касается Пскова, то, как доложил губернатору заместитель главы администрации Александр Коновалов, 28 сентября прошла подготовка и перевод газового оборудования на зимний режим работы, а с 29 сентября началась подача теплоносителей. 30 сентября начали отапливать Запсковье, ближнее Завеличье и в Любятово. Остальные дома Пскова включат 1 октября. Все соцобъекты уже подключены к отоплению.

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