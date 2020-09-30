Губернатор предупредил о зеркальном отношении глав районов, не начавших отопительный сезон

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предупредил глав Невельского, Островского, Куньинского и Новоржевского районов, которые ещё не начали отопительный сезон, о зеркальном отношении к их просьбам. Об этом сообщает Псковское агентство информации с прошедшего 30 сентября совещания, посвящённого старту отопительного сезона.

Михаил Ведерников заметил, что Островской, Куньинский и Новоржевский районы даже не приняли нормативные акты о начале отопительного сезона. «Обещаю зеркальное отношение к вам и вашим обращениям. Думаю, и люди сделают выводы», – подчеркнул глава региона.

«По регламенту можно запустить отопление, если среднесуточная температура ниже 8 градусов в течение пяти дней, но на практике это не соответствует ожиданиям людей. Особенно в период пандемии, когда есть риск для здоровья и жизни», – отметил Ведерников. Также он рассказал, что по этому поводу ему поступает много обращений от псковичей.