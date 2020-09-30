Второй этап конкурса «Народный участковый» стартует в Псковской области 7 октября

Второй этап конкурса Народный участковый» стартует Псковской области 7 октября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региоального УМВД.

На первом этапе конкурса были выбраны лучшие участковые в каждом городе и районе области. Во втором туре, который продлится до 16 октября, предстоит определить лучшего участкового региона.

Информация об участниках конкурса и их фотографии будут размещены на сайте УМВД России по Псковской области. Проголосовать смогут все жители региона.

Победитель второго этапа представит Псковскую область на всероссийском туре конкурса.