В Псковской области заключили соглашение о развитии добровольчества

С помощью соглашения планируется добиться реализации федеральных проектов и программ в сфере волонтерства в Псковской области, популяризировать движение и вовлечь в него граждан, организовать работу по повышению уровня компетенций участников. Также в рамках соглашения создадут методическую и аналитическую базы и проведут исследования для выявления наиболее эффективных практик волонтерства.

Соглашение о развитии добровольчества на территории Псковской области заключили между администрацией региона, ассоциацией волонтерских центров и Псковской региональной общественной организацией Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» 30 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Свои подписи поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель совета ассоциации волонтерских центров Артем Метелев и руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Михаил Васильев.

По словам Михаила Ведерникова, добровольческое движение в регионе развивается достаточно активно. Кроме того, добровольцы оказали весомую помощь в борьбе с коронавирусом, взяв на себя обязанность выполнить некоторую работу. «Ассоциация объединяет волонтерские организации в регионах нашей страны. Весь тот успешный опыт, который накоплен субъектами, обобщается, анализируется и тиражируется, где-то проводятся корректировки. Нам, конечно, важно, чтобы мы лаконично включались в федеральную повестку, были частью общероссийского волонтерского движения», — отметил губернатор. Волонтерам, в свою очередь, будет полезно участие в обучающих семинарах и мастер-классах.

Артем Метелев также заметил, что волонтерство стало трендом. С каждым годом число вовлеченных людей растет, как и количество общественных инициатив. «Людям — не все равно, и они предлагают свои идеи для развития, решения проблем, адресной помощи. Добровольцев много и в Псковской области. И мы вместе с администрацией, «Командой-2018», хотим качественно расширить нашу команду, централизовать опыт, открыть центры в муниципалитетах, чтобы каждый из инициативных и активных граждан, где бы он ни проживал, получал поддержку, обучение, и эти идеи могли бы тиражироваться, в том числе и за рубеж. Наша задача — помогать волонтерскому сообществу в развитии и работе, а также тем, кто создает условия для их успешной деятельности, в том числе это органы государственной власти, различные бюджетные организации», — рассказал Артём Метелев.

А Михаил Васильев заверил, что подписание соглашения выведет добровольчество региона на новый уровень развития. «При поддержке администрации области, Ассоциации волонтерских центров наш региональный ресурсный центр сможет расширенно, с применением новых форматов развивать добровольчество в нашем регионе», — поделился он.

Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) — крупнейшая волонтерская организация в России, которая создана в 2014 году по инициативе президента Владимира Путин. На сегодняшний день АВЦ объединила одну тысячу организаций и более миллиона волонтеров по всей стране.