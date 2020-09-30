Псковский облсовпроф выступит против сокращения рабочих мест на рынке труда

В этом году, несмотря на ограничительные меры по проведению публично-массовых мероприятий, которые связаны с угрозой пандемии коронавирусной инфекции, профсоюзы вновь будут требовать социальной справедливости и достойного труда, ликвидации безработицы и установления достойной заработной платы и пенсионного обеспечения, развития профессионального образования.

В октябре пройдет областная Трёхсторонняя комиссия с участием профсоюзов, органов государственной власти и работодателей, а также ряд спортивных мероприятий. Кроме того, накануне Всемирного дня коллективных действий профсоюзов по всему городу Пскову на рекламных поверхностях будут размещены профсоюзные лозунги, направленные на привлечение внимание общественности к проблеме безработицы.

«Сегодня у работников, работодателей и власти общий враг – это пандемия и ее последствия, которые влияют на уровень доходов каждого, - заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. - Считаем, что сильнее всех пострадал тот, кто лишился работы и средств для достойной жизни! Мы проводим агитационную кампанию с целью привлечения внимания органов государственной власти, общественности к проблеме безработицы. Рабочие места – это залог стабильной жизни, социального спокойствия, отсутствия криминала. Солидарность – сильнее заразы!».

Федерации Независимых Профсоюзов России выступает против «освобождения» бизнеса и менеджмента от социальных обязательств. В частности, в Резолюции ФНПР говорится, что «российским работникам нужна справедливая экономика, в которой реализуется право каждого на достойный труд и его достойную оплату», а также необходимо создание эффективной занятости как основы справедливых доходов и защита работников на производстве. Ознакомиться с Резолюцией Федерации Независимых Профсоюзов России и поддержать ее можно на сайте.