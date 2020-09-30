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Происшествия / Преступление

В Великих Луках будут судить молодого человека, сбросившего знакомую с балкона

30 сентября 2020 года, 14:20

В Великих Луках будут судить 23-летнего молодого человека, который выбросил с балкона свою знакомую. Ему грозит до 8 лет тюрьмы, сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Великих Лук.

Преступление молодой человек совершил на почве ревности. 8 мая прошлого года он проник в квартиру своей знакомой. Пытаясь спрятаться, девушка выбежала на балкон. Молодой человек столкнул её вниз. При падении с высоты второго этажа великолучанка получила травмы. Эксперты пришли к выводу, что её здоровью был нанесён тяжкий вред.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого, опасного для жизни вреда здоровью человека).

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