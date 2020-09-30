Спасших человека участковых поощрил начальник УМВД по Псковской области

Участковых Ивана Кекина и Артура Александрова, которые спасли мужчину из горящего дома, поощрил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства. Он вручил полицейским ценные подарки и поблагодарил их за проявленные смелость и самоотверженность. Также Алексей Овсянников выразил благодарность всем полицейским региона, которые достойно выполняют свои служебные обязанности.

4 сентября загорелся жилой дом в деревне Дубник Печорского района. Ближе всех к пожару были участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Печорский» лейтенант Иван Кекин и капитан Артур Александров. Они прибыли на место происшествия первыми. Соседка сообщила полицейским, что справится своими силами с возгоранием у нее не вышло, а в доме остался хозяин. Мужчины оперативно приняли решение войти в окутанное дымом и пламенем помещение, чтобы спасти жизнь человеку. Они вынесли пострадавшего из огня и оказали ему первую помощь, а затем организовали тушение пожара. Благодаря четким и своевременным действиям полицейских, удалось и спасти пострадавшего, и сохранить постройку.

Ранее Иван Кекин уже спасал людей. Например, в апреле этого года он вынес пострадавших из загоревшейся автомашины, которая вскоре после этого взорвалась.

Иван Кекин и Артур Александров представлены также к ведомственным наградам.