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Транспорт / Инфраструктура

Три улицы отремонтируют в Острове

30 сентября 2020 года, 13:13

Улицы 1 Мая, Германа и Соляную отремонтируют в Острове на дополнительные средства, которые регион получил на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, на данный момент уже определена подрядная организация, которая займётся ремонтом. Это компания «Дорожник-2010», с которой три контракта подписала администрация Островского района.

Три улицы отремонтируют в Острове

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Улицу 1 Мая отремонтируют на участке между улицами Островских Молодогвардейцев и Карла Маркса. Там необходимо отфрезероватьстарое покрытие дороги, выполнить устройство выравнивающего и верхнего слоев, укрепить обочины.

Такие же работы будут проведены на улицах Германа и Соляной. Протяженность каждого участка — 204 метра.

В сумме на ремонт трёх улиц выделены 12,4 млн рублей. Ремонт должен быть завершён до 30 ноября.  

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