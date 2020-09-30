Три улицы отремонтируют в Острове

Улицы 1 Мая, Германа и Соляную отремонтируют в Острове на дополнительные средства, которые регион получил на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, на данный момент уже определена подрядная организация, которая займётся ремонтом. Это компания «Дорожник-2010», с которой три контракта подписала администрация Островского района.