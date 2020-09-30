Три улицы отремонтируют в Острове

Улицы 1 Мая, Германа и Соляную отремонтируют в Острове на дополнительные средства, которые регион получил на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, на данный момент уже определена подрядная организация, которая займётся ремонтом. Это компания «Дорожник-2010», с которой три контракта подписала администрация Островского района.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Улицу 1 Мая отремонтируют на участке между улицами Островских Молодогвардейцев и Карла Маркса. Там необходимо отфрезероватьстарое покрытие дороги, выполнить устройство выравнивающего и верхнего слоев, укрепить обочины.
Такие же работы будут проведены на улицах Германа и Соляной. Протяженность каждого участка — 204 метра.
В сумме на ремонт трёх улиц выделены 12,4 млн рублей. Ремонт должен быть завершён до 30 ноября.