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Общество

Псковские кофейни принимают участие в экологической акции

30 сентября 2020 года, 12:10

Псковские кофейни принимают участие в экологической акции «Приди с термокружкой — получи скидку на кофе». Об этом «Псковской правде» рассказал экоактивист Сергей Елизаров.

«Многие не знают, что бумажные стаканчики для кофе невозможно переработать, - говорит Сергей Елизаров. - Внутри такого стаканчика есть пленка, которая не позволяет ему размокнуть. Эту пленку практически невозможно отделить от картона! Поэтому кажущийся на первый взгляд безвредный бумажный стаканчик отправляется на свалку».

Псковские кофейни принимают участие в экологической акции

За один только год в России используется 6 млрд таких стаканчиков, а это сотни гектаров леса. Поэтому экоактивисты предложили нескольким кафе бессрочную акцию «Приди с термокружкой - получи скидку на кофе».

«Пока к акции подключились 5 кафе, -сообщил Сергей Елизаров. - На подходе еще несколько. Скидка у всех разная: от 5 до 15%. Где-то могут печенье к кофе дать! Псковские кафе идут в общем охотно навстречу, а вот федеральные пока отмалчиваются».

Сейчас к акции присоединились пять кафе: «Миша», «ДИАЛОГ», «Milk and Cookies» и «Кофейная коза». Но это не окончательный список. 

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