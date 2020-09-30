Родственниками шампиньонов оказались гигантские грибы с участка псковича

Родственниками шампиньонов оказались гигантские грибы, которые второй год наблюдает на своём участке в нескольких километрах от Старого Изборска пскович Мирон Антипов. Сюжет об «урожае» 2020 года вышел на сайте Псковского агентства информации.
Родственниками шампиньонов оказались гигантские грибы, которые второй год наблюдает на своём участке в нескольких километрах от Старого Изборска пскович Мирон Антипов. Сюжет об «урожае» 2020 года вышел на сайте Псковского агентства информации.
В прошлом году на участке Мирона Антипова выросли 12 огромных грибов, в этом — только четыре. Один из них он передал на изучение на кафедру ботаники в Псковский государственный университет. Там выяснили, что гигант — это гриб «головач», который может достигать 60 сантиметров в диаметре и весить до 30 килограммов.
При этом молодые грибы — съедобны. Мирон Антипов решил, что в следующем году их попробует.