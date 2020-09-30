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Общество / Экология

Родственниками шампиньонов оказались гигантские грибы с участка псковича

30 сентября 2020 года, 12:00

Родственниками шампиньонов оказались гигантские грибы, которые второй год наблюдает на своём участке в нескольких километрах от Старого Изборска пскович Мирон Антипов. Сюжет об «урожае» 2020 года вышел на сайте Псковского агентства информации.

Родственниками шампиньонов оказались гигантские грибы с участка псковича

В прошлом году на участке Мирона Антипова выросли 12 огромных грибов, в этом — только четыре. Один из них он передал на изучение на кафедру ботаники в Псковский государственный университет. Там выяснили, что гигант — это гриб «головач», который может достигать 60 сантиметров в диаметре и весить до 30 килограммов.

При этом молодые грибы — съедобны. Мирон Антипов решил, что в следующем году их попробует.

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