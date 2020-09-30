Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ДТП

ДТП с участием трех автомобилей парализовало движение в Черехе

30 сентября 2020 года, 11:59

Три легковых автомобиля столкнулись в Черехе у памятника «Купол», сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

ДТП с участием трех автомобилей парализовало движение в Черехе
Фото ПАИ

Всего в машинах находились 8 человек. По предварительным данным, есть пять пострадавших, в том числе один ребенок.

ДТП с участием трех автомобилей парализовало движение в Черехе
Фото ПАИ

ДТП парализовало движение на трассе.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительным данным виновником аварии был водитель «Рено», который врезался в стоявшую перед ним «Шевроле», а затем выехал на встречную полосу и въехал в «Рено».

В областную больницу были доставлены два водителя и трое пассажиров из «Рено», ехавшего по встречной полосе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Три улицы отремонтируют в Острове
Псковские кофейни принимают участие в экологической акции
Родственниками шампиньонов оказались гигантские грибы с участка псковича
Фестиваль «День Скобаря» пройдет в Пскове
Михаил Ведерников призвал проголосовать за Псков в конкурсе «Город России»
Более 200 млн рублей дополнительной выделены Псковской области на жильё для сирот
Водитель ВАЗа погиб при столкновении с фурой в Великолукском районе
У 30 жителей Псковской области подтвердился коронавирус 29 сентября
Передвижная выставка к 75-летию Нюрнбергского процесса прибыла в Псков

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района