ДТП с участием трех автомобилей парализовало движение в Черехе

Три легковых автомобиля столкнулись в Черехе у памятника «Купол», сообщает Telegram-канал «Псковская сводка» .

Всего в машинах находились 8 человек. По предварительным данным, есть пять пострадавших, в том числе один ребенок.

ДТП парализовало движение на трассе.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительным данным виновником аварии был водитель «Рено», который врезался в стоявшую перед ним «Шевроле», а затем выехал на встречную полосу и въехал в «Рено».

В областную больницу были доставлены два водителя и трое пассажиров из «Рено», ехавшего по встречной полосе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.