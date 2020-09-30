Фестиваль «День Скобаря» пройдет в Пскове. Как сообщила «Псковской правде», заведующая отделом декоративно-прикладного творчества Псковского областного центра народного творчества Марина Михайлова, VII фестиваль ремесленной культуры состоится 3 октября.
«В этом году фестиваль пройдет довольно скромно, - рассказала Марина Михайлова. - Запланирована экскурсия в одну из кузниц города, где кузнецы расскажут, как работают, с каким металлом, какие инструменты используют. А в завершении встречи каждый желающий сможет сделать для себя сувенир — выковать монету».