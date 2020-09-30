Фестиваль «День Скобаря» пройдет в Пскове

«В этом году фестиваль пройдет довольно скромно, - рассказала Марина Михайлова. - Запланирована экскурсия в одну из кузниц города, где кузнецы расскажут, как работают, с каким металлом, какие инструменты используют. А в завершении встречи каждый желающий сможет сделать для себя сувенир — выковать монету».

Есть у фестиваля и виртуальная составляющая. В преддверии праздника в группе Центра в социальной сети «ВКонтакте» будут выложены документальные фильмы, фоторепортажи, статьи о псковских кузнецах и традициях кузнечного мастерства.

Отметим, что попасть на экскурсию можно только по предварительной записи. Телефон для записи — 62-23-34. Места еще есть, планируется, что в группе будет 15-20 человек.

Сбор участников программы 3 октября в 11:30 у Дома ремесел (Псков, Некрасова, 8).