Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Фестиваль

Фестиваль «День Скобаря» пройдет в Пскове

30 сентября 2020 года, 11:02

Фестиваль «День Скобаря» пройдет в Пскове. Как сообщила «Псковской правде», заведующая отделом декоративно-прикладного творчества Псковского областного центра народного творчества Марина Михайлова, VII фестиваль ремесленной культуры состоится 3 октября.

«В этом году фестиваль пройдет довольно скромно, - рассказала Марина Михайлова. - Запланирована экскурсия в одну из кузниц города, где кузнецы расскажут, как работают, с каким металлом, какие инструменты используют. А в завершении встречи каждый желающий сможет сделать для себя сувенир — выковать монету».

Фестиваль «День Скобаря» пройдет в Пскове

Фото Андрея Степанова

Есть у фестиваля и виртуальная составляющая. В преддверии праздника в группе Центра в социальной сети «ВКонтакте» будут выложены документальные фильмы, фоторепортажи, статьи о псковских кузнецах и традициях кузнечного мастерства.

Отметим, что попасть на экскурсию можно только по предварительной записи. Телефон для записи — 62-23-34. Места еще есть, планируется, что в группе будет 15-20 человек.

Сбор участников программы 3 октября в 11:30 у Дома ремесел (Псков, Некрасова, 8).

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Три улицы отремонтируют в Острове
Псковские кофейни принимают участие в экологической акции
Родственниками шампиньонов оказались гигантские грибы с участка псковича
ДТП с участием трех автомобилей парализовало движение в Черехе
Михаил Ведерников призвал проголосовать за Псков в конкурсе «Город России»
Более 200 млн рублей дополнительной выделены Псковской области на жильё для сирот
Водитель ВАЗа погиб при столкновении с фурой в Великолукском районе
У 30 жителей Псковской области подтвердился коронавирус 29 сентября
Передвижная выставка к 75-летию Нюрнбергского процесса прибыла в Псков

Комментарии

Авторизация
No comments
«Я не Лавр»

Культура / Литература
29 сентября 13:18

«Я не Лавр»

Писатель Евгений Водолазкин — о страхе смерти, коронавирусе и миссии литературы
Навести мосты

Культура / Наследие
17 сентября 14:37

Навести мосты

Главный археолог Москвы рассказал «Псковской правде», какой он видит переправу в историческом центре Пскова
Двойной удар

Культура
4 сентября 11:19

Двойной удар

Выставка «Живописная Россия» разместилась в обновленных интерьерах Палат Постникова