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Михаил Ведерников призвал проголосовать за Псков в конкурсе «Город России»

30 сентября 2020 года, 10:43

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram призвал жителей региона проголосовать за Псков в конкурсе «Город России. Национальный выбор». Он проходит в рамках всероссийского проекта, в котором граждане России выбирают наиболее значимый и узнаваемый город.


Михаил Ведерников призвал проголосовать за Псков в конкурсе «Город России»
Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

«По долгу службы был во множестве городов нашей замечательной Родины и я искренне, душой и сердцем выбираю Псков. Этот город, как и весь регион, обладает неповторимым историческим, культурным и духовным наследием. Он богат достопримечательностями, памятниками архитектуры и культуры древней Руси. Что особенно важно, у него есть свой характер, узнаваемый стиль, и он интересен не только своим прошлым, но и настоящим, и будущим», - отметил Михаил Ведерников.

По словам главы региона, Псков достоин стать символом России.

Ранее Псков уже занимал 2 место в ежегодном всероссийском конкурсе. Это произошло в 2012 года, но с тех пор он не поднимался выше 43-й позиции. Сегодня наш город находится на 48-м месте. Голосование проходит на сайте город-россии.рф. 

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