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Происшествия / ДТП

Водитель ВАЗа погиб при столкновении с фурой в Великолукском районе

30 сентября 2020 года, 09:27

Водитель автомобиля ВАЗ-2104 погиб при столкновении с фурой в Великолукском районе у деревни Михальки на 459-м километре трассы «Москва — Балтия». Об этом сообщает газета Куньинского района «Пламя» со ссылкой на руководителя ОГИДД ОМВД РФ Сергея Лебедева.

Водитель ВАЗа погиб при столкновении с фурой в Великолукском районе

Фото Псковского агентства информации

По предварительным данным, водитель ВАЗа усныл за рулём, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в большегруз.

Водитель ВАЗа погиб при столкновении с фурой в Великолукском районе

Фото Псковского агентства информации

Известно также, что ВАЗ двигался в сторону Куньи. Фура зарегистрирована в Латвии.

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