Водитель ВАЗа погиб при столкновении с фурой в Великолукском районе

Водитель автомобиля ВАЗ-2104 погиб при столкновении с фурой в Великолукском районе у деревни Михальки на 459-м километре трассы «Москва — Балтия». Об этом сообщает газета Куньинского района «Пламя» со ссылкой на руководителя ОГИДД ОМВД РФ Сергея Лебедева.



По предварительным данным, водитель ВАЗа усныл за рулём, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в большегруз.