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Общество / Здоровье

У 30 жителей Псковской области подтвердился коронавирус 29 сентября

30 сентября 2020 года, 09:25

За сутки 29 сентября в Псковской области выявили 30 новых случая коронавируса. «Прошу нашу молодежь серьезно отнестись к предписаниям Роспотребнадзора. Сегодня торговые центры и автобусы не для развлечений!» - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

У 30 жителей Псковской области подтвердился коронавирус 29 сентября
Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Больше всего заболевших в Пскове - 11 человек (всего 1739) и в Великих Луках — 7 (всего 1117). Шесть человек заболели в Невельском районе (всего 176), три - в Бежаницком (всего 67) и по одному случаю коронавируса подтверждены в Псковском (всего 455), Островском (всего 384) и Новосокольническом (всего 147) районах. Всего заболевание выявлено у 5 тысяч 476 человек.

Выздоровели ещё 24 человека. Общее количество вылечившихся составляет 4 тысячи 52. За весь период умерли 65 человек.

«Соблюдая профилактические меры — вы спасаете жизни!» - написал Михаил Ведерников.

В Невельском районе все действует очаг коронавируса в межрайонной больнице.  

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