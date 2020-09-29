Передвижная выставка к 75-летию Нюрнбергского процесса прибыла в Псков

В Псков прибыла передвижная выставка, посвящённая 75-летию Нюрнбергского процесса над фашистскими преступниками. Её торжественное открытие состоялось 29 сентября в Псковской областной универсальной научной библиотеке, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Выставку подготовил Следственный комитет РФ. На ней представлены фотоматериалы о судебных процессах над нацистскими преступниками, материалы о подвигах тех, кто сражался за Родину на фронтах, в партизанских отрядах, вел подпольную и подрывную деятельность в оккупированных фашистами городах и селах. Стартовала выставка в Санкт-Петербурге, после Пскова она отправится в Новгород, Тверь и Москву.
Приветственный адрес участникам церемонии открытия выставки направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что Нюрнбергский процесс сыграл важную роль в развитии международного права и в целом в формировании современных взаимоотношений между государствами.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Михаил Ведерников напомнил, что в прошлом году Псковская область присоединилась к проекту «Без срока давности», направленному на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Сейчас в регионе на основе рассекреченных документов проводятся поисковые работы. Уже удалось поднять останки более 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Петр Крупеня подчеркнул, что Нюрнбергский процесс поставил окончательную точку в победе над нацистской Германией и ее союзниками. «Стоимость Победы была высока, но столь же высоко и ее значение — стоял вопрос существования народа и государства. Тогда фашистские преступники получили по заслугам за свои злодеяния. Но и по сей день следы их кровавых преступлений находят в расстрельных ямах, на местах сожженных сел и бывших концлагерей», — сказал он.
На открытии выставки также прошло вручение ветеранам, представителям поисковых отрядов и участникам выставки памятных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» и «75 лет Нюрнбергскому процессу».