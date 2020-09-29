Передвижная выставка к 75-летию Нюрнбергского процесса прибыла в Псков

В Псков прибыла передвижная выставка, посвящённая 75-летию Нюрнбергского процесса над фашистскими преступниками. Её торжественное открытие состоялось 29 сентября в Псковской областной универсальной научной библиотеке, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.



Выставку подготовил Следственный комитет РФ. На ней представлены фотоматериалы о судебных процессах над нацистскими преступниками, материалы о подвигах тех, кто сражался за Родину на фронтах, в партизанских отрядах, вел подпольную и подрывную деятельность в оккупированных фашистами городах и селах. Стартовала выставка в Санкт-Петербурге, после Пскова она отправится в Новгород, Тверь и Москву. Приветственный адрес участникам церемонии открытия выставки направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что Нюрнбергский процесс сыграл важную роль в развитии международного права и в целом в формировании современных взаимоотношений между государствами.



Михаил Ведерников напомнил, что в прошлом году Псковская область присоединилась к проекту «Без срока давности», направленному на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Сейчас в регионе на основе рассекреченных документов проводятся поисковые работы. Уже удалось поднять останки более 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела.