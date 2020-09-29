«Точки роста» заработали в школах Псковской области

В школах Псковской области заработали «Точки роста». На сегодняшний день их функционирует уже 49, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Всероссийский марафон открытия «Точек роста» состоятся 29 сентября. В Псковской области прямом включении было организовано из Тямшанской гимназии Псковского района, где присутствовали председатель регионального Комитета по образованию Александр Седунов, депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников, руководство муниципалитета, образовательного учреждения, ученики гимназии. В разных регионах к марафону были подключены более 120 «Точек роста».

Александр Седунов отметил, что образовательное учреждение вливается в дружную семью центров образования цифрового и гуманитарного профилей. Он выразил уверенность, что те навыки, которые дети получат в «Точке роста», пригодятся не только в учебе, но и во внеурочной деятельности. «Каждый такой открытый центр — точка роста для населенного пункта, района и всей системы образования Псковской области», — заявил Александр Седунов.