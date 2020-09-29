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Общество / Образование

«Точки роста» заработали в школах Псковской области

29 сентября 2020 года, 19:44

В школах Псковской области заработали «Точки роста». На сегодняшний день их функционирует уже 49, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

«Точки роста» заработали в школах Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Всероссийский марафон открытия «Точек роста» состоятся 29 сентября. В Псковской области прямом включении было организовано из Тямшанской гимназии Псковского района, где присутствовали председатель регионального Комитета по образованию Александр Седунов, депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников, руководство муниципалитета, образовательного учреждения, ученики гимназии. В разных регионах к марафону были подключены более 120 «Точек роста».

Александр Седунов отметил, что образовательное учреждение вливается в дружную семью центров образования цифрового и гуманитарного профилей. Он выразил уверенность, что те навыки, которые дети получат в «Точке роста», пригодятся не только в учебе, но и во внеурочной деятельности. «Каждый такой открытый центр — точка роста для населенного пункта, района и всей системы образования Псковской области», — заявил Александр Седунов.

«Точки роста» заработали в школах Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Владимир Яников заметил, что теперь в Тямшанская гимназия можно будет получить больше разнообразных практических знаний. Он подчеркнул, что государство выделяет значительные средства на модернизацию системы образования, а «Точки роста» являются хорошим примером грамотного использования этих денег.

«Точки роста» открываются в рамках регионального проекта «Современная школа» по направлению «Образование». На оборудование каждого центра из бюджетов различного уровня было выделено порядка 1,2 млн рублей. Муниципалитеты за собственный счёт ремонтировали и оформляли помещения.

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