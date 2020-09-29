«Банку Русский Стандарт» грозит штраф за звонок псковичу

Штраф от 100 до 500 тысяч рублей грозит «Банку Русский Стандарт» за нарушение закона о рекламе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе управления федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

В УФАС поступила жалоба псковича на рекламный звонок от банка. Владелец телефонного номера рассказал, что не давал кредитной организации согласие на получение от него информации. В соответствии со статьей 18 Закона о рекламе, распространять рекламу по сетям электросвязи разрешается только после получения согласия абонента или адресата.

АО «Банк Русский Стандарт» сослалось на ошибочное отправление рекламы на этот номер. Однако, УФАС признало рекламу «Банка Русский Стандарт» ненадлежащей, так как звонок состоялся, а согласия абонента предоставлено не было. В отношении банка будет возбуждено административное дело.