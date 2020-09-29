Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Правосудие

«Банку Русский Стандарт» грозит штраф за звонок псковичу

29 сентября 2020 года, 17:53

 Штраф от 100 до 500 тысяч рублей грозит «Банку Русский Стандарт» за нарушение закона о рекламе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе управления федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

В УФАС поступила жалоба псковича на рекламный звонок от банка. Владелец телефонного номера рассказал, что не давал кредитной организации согласие на получение от него информации. В соответствии со статьей 18 Закона о рекламе, распространять рекламу по сетям электросвязи разрешается только после получения согласия абонента или адресата.

АО «Банк Русский Стандарт» сослалось на ошибочное отправление рекламы на этот номер. Однако, УФАС признало рекламу «Банка Русский Стандарт» ненадлежащей, так как звонок состоялся, а согласия абонента предоставлено не было. В отношении банка будет возбуждено административное дело.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт осыпающейся дорожки в Финском парке Пскова планируют на 2021 год
Лукашенко поддержал идею о запуске авиасообщения между Минском и Псковом
УГХ не может закрасить надписи вандалов на знаке «Я люблю Псков»
1 октября обещают включить отопление в Пскове и Великих Луках
60 рабочих и 30 машин задействованы на ремонте Северного обхода Пскова
110 человек примут участие в региональном этапе «Абилимпикса» в Псковской области
Более 140 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области
Седунов: Показаний для продления каникул в Псковской области нет
34 новых случая коронавируса выявили в Псковской области 28 сентября

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района