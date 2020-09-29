УГХ не может закрасить надписи вандалов на знаке «Я люблю Псков»

Вандалы испортили знак «Я люблю Псков», который стоит в центре города напротив общежития ПсковГУ на улице Карла Маркса, 1. Как сообщает «АиФ-Псков», пока не ясно, кто займётся закрашиванием оставленных вандалами надписей.
В частности, Управление городского хозяйства администрации Пскова не может привести в порядок знак, сообщил изданию начальник УГХ Николай Баринов.
Он пояснил, что арт-объект — подарок городу и на баланс Управления городского хозяйства он не передан. Поэтому, отметил Николай Баринов, если УГХ займётся ремонтом, но это будет расцениваться как нецелевое расходование средств.
Знак «Я люблю Псков» подарила городу компания LAZERIT, которая занимается лазерной резкой листового металла. Он пояснил в Пскове в начале июня и уже не единожды становился объектом для вандализма.