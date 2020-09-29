УГХ не может закрасить надписи вандалов на знаке «Я люблю Псков»

Вандалы испортили знак «Я люблю Псков», который стоит в центре города напротив общежития ПсковГУ на улице Карла Маркса, 1. Как сообщает «АиФ-Псков», пока не ясно, кто займётся закрашиванием оставленных вандалами надписей.

В частности, Управление городского хозяйства администрации Пскова не может привести в порядок знак, сообщил изданию начальник УГХ Николай Баринов.