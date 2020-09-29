1 октября обещают включить отопление в Пскове и Великих Луках

Николай Баринов заметил, что на все технологические процессы при подключении города к отоплению нужно около недели.

Как сообщил «Псковской правде» начальник Управления городского хозяйства администрации города Николай Баринов, с 1 октября будут подключать жилые дома и оставшиеся социальные объекты. При этом административные здания будут подключаться по заявкам: собственники должны их направить в свои управляющие компании.

Также он обратил внимание, что в соответствии с постановлением Правительства, отопительный сезон нужно начинать, когда среднесуточная температура держится в течение пяти дней не выше 8 градусов, пока же в Пскове она составляет 12 градусов, а в следующие 10 дней, по прогнозу, будет 10-11 градусов.

Николай Баринов предполагает, что когда включат отопление резко возрастёт количество жалоб на температуру воздуха в квартирах. Пока же в теплосети поступили только 13 жалоб на холод в жилищах.

Как пишет газета «Великолукская правда. Новости», в Великих Луках также поручено начать отопительный сезон 1 октября. К этому дню управляющие компании, председатели ТСЖ и ЖСК должны подготовить оборудование тепловых узлов к принятию теплоносителя.