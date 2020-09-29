60 рабочих и 30 машин задействованы на ремонте Северного обхода Пскова

60 рабочих и 30 единиц техники задействованы на ремонте первого пускового комплекса Северного обхода города Пскова. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, ремонт проводит ГБУ ПО «Псковавтодор»в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость работ составляет 153 млн рублей.

Ремонт идёт на участке между улицей Николая Васильева и транспортной развязкой Псков – Гдов. Эта часть дороги протяжённостью 9,4 километра был сдан в эксплуатацию в 2007 году.

Сейчас на съездах с объездной дороги фрезеруют старое покрытие, там, где срезка завершена, началась укладка верхнего слоя асфальта. По основному ходу верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона уложен на 80%. Также рабочие проводят отсыпку обочин асфальтогранулятом, выполняют устройство прикромочных водосбросных лотков.