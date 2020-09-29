110 человек примут участие в региональном этапе «Абилимпикса» в Псковской области

В региональном этапе чемпионата «Абилимпикс» в Псковской области примут участие 110 человек. Они будут соревноваться в 17 основных компетенциях и 22 номинациях, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В этом году введены пять новых направлений: «Администрирование баз данных», «Кондитерское дело», «Малярное дело», «Обработка текста», «Слесарное дело» и «Швея».

Для проведения конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Псковской области подготовлены соревновательные площадки, закуплено оборудование, инструменты, необходимые расходные материалы.

Оценивать участников будут около 100 экспертов будут оценивать выполнение конкурсных заданий.

Первые соревнования по компетенции «Медицинский и социальный уход» стартуют 1 октября на базе Псковского медицинского колледжа, по остальным компетенциям мероприятия планируется проводить 21 октября.

Победители примут участие в отборочных и финальном этапах 6-го Национального чемпионата «Абилимпикс».