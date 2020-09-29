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Общество / Здоровье

Более 140 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области

29 сентября 2020 года, 14:13

Более 140 тысяч человек сделали прививки от гриппа в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. При этом, как отметили в Комитете по здравоохранению Псковской области, уже привили 25 тысяч детей.

Лидером по количеству провакцинированных жителей в регионе является Себежский район. На сегодняшний день там план по прививкам выполнили уже почти на 50%.

Также высокие темпы вакцинации показывают Куньинский, Псковский и Красногородский районы.

Более 140 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области

Сейчас специалисты вакцинируют как на базе стационаров, фельдшерско-акушерских пунктов, так и во время выезда мобильных медицинских бригад в организации и на производства. Сделать прививку от гриппа также можно у крупных торговых комплексов, в Пскове, например, мобильная медслужба работает на улицах Коммунальной и Труда.

Кроме того, с 1 октября мобильные прививочные станции будут открыты на Рижским проспекте (у торгового центра «Маяк») и на улице Труда (около гипермаркета «Лента»).

Согласно поручению Президента РФ, количество граждан, привитых от гриппа, в этом осенне-зимнем эпидемическом сезоне необходимо довести до показателя в 60% от общего числа населения.

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