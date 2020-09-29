Более 140 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области

Более 140 тысяч человек сделали прививки от гриппа в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. При этом, как отметили в Комитете по здравоохранению Псковской области, уже привили 25 тысяч детей.

Лидером по количеству провакцинированных жителей в регионе является Себежский район. На сегодняшний день там план по прививкам выполнили уже почти на 50%.

Также высокие темпы вакцинации показывают Куньинский, Псковский и Красногородский районы.